¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹­¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Î¡¢µ­Ç°»£±Æ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¤Ò¤Êº×¤ê¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¤Ò¤Êº×¤ê¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡×¥ß¥Ã¥­¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º © Disney ¥µ¥¤¥º¤È²Á³Ê¡§¡ÚÌó29¡ß42¡Û1,290±ß¡Ê