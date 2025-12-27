2025Ç¯¤â½ª¤ï¤ê¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ê²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤òÀÞ¤êÊÖ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÁ°È¾Àï¤ÇºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤Ê³èÌö¤ò»Ä¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤òÌä¤ï¤ì¤ì¤Ð¤ä¤Ï¤ê¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤Ç17»î¹ç18ÆÀÅÀ¤òµó¤²¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ²¦¤ËÎ©¤Ä¾åÅÄåºÀ¤¤ò¿ä¤¹À¼¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSPOTV NEWS¡Ù¤Î¥·¥ó¡¦¥¤¥ó¥½¥×µ­¼Ô¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡×¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¡¢²áµî¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æº£