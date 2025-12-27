巨人に新加入した板東湧梧投手が２７日、インスタグラムで結婚を発表した。「３０歳になりました！いつもご声援、ありがとうございます。私事ではございますが、結婚いたしましたことをこの場をお借りしてご報告させていただきます」などと記した。この日が自身の３０歳の誕生日。新たな節目となった日に、ファンに向けて報告した。板東は球界屈指のイケメンとしても知られ、１軍通算１１４登板と実績のある右腕。今季限りで