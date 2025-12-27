¸ÀÍÕ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤ÆÆþ¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ò¸«È´¤¯¡Ö¤Ò¤é¤¬¤Ê¥¯¥¤¥º¡¦½éµéÊÔ¡×¡ªº£²ó¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÀèÆ¬¤ËÍè¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¿¿¤óÃæ¤äºÇ¸å¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡¢¥È¥ê¥Ã¥­¡¼¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶Á¤­¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌäÂê¡§¢¢¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ï¡©¼¡¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤ÆÆþ¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¢¢¢¢¤»¤­¢¢¢¢¤É¤¦¤«¢¢¢¢¤Á¤ç¤¯¢¢¢¢Åú¤¨¤ò¸«¤ë¢­¢­¢­¢­¢­Àµ²ò¡§¤á¤óÀµ²ò¤Ï¡Ö¤á¤ó¡×¤Ç¤·¤¿¡£¢§²òÀâ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö