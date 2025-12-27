お年玉の用意で新札を準備したい今日この頃、皆さんは「記番号」（紙幣に記載されているアルファベットと番号）に注目して両替したことはあるでしょうか？ まとめて両替する時期だからこそぜひ確認したい記番号があるのです。特に人気のある記番号は高値が付く傾向にあるため、要チェックです。【実際の画像】10万円に大化けした「新一万円札」を見るラッキー7はやはり人気2025年11月15日に終了した第37回銀座コインオークションで