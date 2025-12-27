スマホやAIは生活を便利にする一方、シニア世代の「依存」は深刻な孤立や判断力の低下を招く恐れがあります。「自分は大丈夫」と思っていても、気づけば人間関係が希薄になり、思考をAI任せにしてしまうケースは少なくありません。本記事では、和田秀樹さんの著書『50歳からのチャンスを広げる 「自分軸」』（日東書院本社）から一部抜粋・編集し、テクノロジーに支配されず、賢く共生するための「50代からの向き合い方」を解説し