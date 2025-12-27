¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡Ë£²£·Æü¸á¸å£·»þ£µÊ¬¤´¤í¡¢²£¿Ü²ì»ÔÄ¹±ºÄ®¤ÎµþµÞÀþ°Â¿ËÄÍ±Ø¤Ç¿Í¿È»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶âÂôÈ¬·Ê¡ÝËÙ¥ÎÆâ´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤ÇÌó£²»þ´Ö£±£µÊ¬¤Ë¤ï¤¿¤ê±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¡£¾å²¼Àþ·×£µ£³ËÜ¡¢Ìó£±Ëü£³Àé¿Í¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¡£