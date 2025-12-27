こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した一等星「フォーマルハウト（Fomalhaut）」のデブリ円盤。2012年と2023年にハッブル宇宙望遠鏡の「宇宙望遠鏡撮像分光器（STIS）」で取得したデータを使って作成されました。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測したフォーマルハウトのデブリ円盤。2012年と2023年に「宇宙望遠鏡撮像分光器（STIS）」で取得したデータを使って作成したもの（Credit: NASA, ESA, P. Kalas (UC Berkel