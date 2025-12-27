[12.27 IBARAKI Next Generation Cup 2025 決勝 U-22日本代表 6-1 U-21 ALL IBARAKI Ksスタ]結果を残して、吉報を待つ。U-22日本代表FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大2年)は先制点を奪取。あす28日には来年1月のAFC U23アジアカップメンバー23人が発表されるが、「選ばれたらうれしいけど、あんまり考えないようにしている」と心境を語った。前半9分、U-22日本代表はンワディケで均衡を破った。中盤からの縦パ