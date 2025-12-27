¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î¡ÖBTS¤ê¤ó¤¯¤¦³«Àß13¼þÇ¯µ­Ç°½»Ç·¹¾¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¶¥Áö¡×¤Ï27Æü¡¢3ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¡£28Æü¤Î4ÆüÌÜ¤Ï11R¤Þ¤ÇÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡È·Þ·â¡É¤ÎÉ½¸½¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤1¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¡£3ÆüÌÜ4R¡¢¥¤¥ó¤Î¹ÓËÒÆäº»¡Ê27¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï¥À¥Ã¥·¥å5¥³¡¼¥¹¤«¤é¹¶¤á¤¿°ËÁÒ¸÷¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤ºÀèÀ©¡£1ÁöÌÜ¤³¤½6Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬2ÆüÌÜ¤Ï2Ãå2ËÜ¤È¤·¤Æ¡¢4ÁöÌÜ¤Çº£Àá½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖÂ­¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£Å¸¼¨¥¿¥¤¥à¤Û¤ÉÈô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢