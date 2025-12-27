¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤ÎÉÊÀîÍ´¤¬£²£·Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö³¹Ï¿£ã£è¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢?¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥¯¥½ÌîÏº»ö·ï?¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç£²£°£°£·Ç¯¡¢Í­µÈ¹°¹Ô¤¬ÉÊÀî¤Ë¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥¯¥½ÌîÏº¡×¤È¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤òÉÕ¤±¡¢Í­µÈ¤¬ºÆ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÊÀî¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥¯¥½ÌîÏº¤Ë¾è¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢