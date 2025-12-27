ReoNaが、全国6都市を巡るオールスタンディングライブハウスツアー＜ReoNa Live Tour 2026 “De:TOUR（読み：ディトゥアー）-動脈-”＞の開催を発表した。本発表は、2025年12月27日に愛知県芸術劇場 大ホールで行われたアルバムツアー＜ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2025 “HEART”＞のファイナル公演にてアナウンスされた。なお、終演後にはオフィシャルSNSで告知動画が公開され、「ReoNa 動脈・静脈プロジェクト」が立ち上がった