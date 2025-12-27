UNISON SQUARE GARDENが2026年1月21日、シングル「うるわし／アザレアの風」をリリースする。最新アーティスト写真と同シングル初回盤Blu-ray収録ライブ映像のトレーラーが公開となった。アーティスト写真は今までとは雰囲気が異なり、うるわしい仕上がり。新しいUNISON SQUARE GARDENが写真からもシングルからも堪能できる。また、シングル「うるわし／アザレアの風」初回生産限定盤収録の『＜UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2023 “N