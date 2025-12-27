Official髭男dismが、最新曲「Sanitizer」のメイキング映像を公開した。今回公開されたメイキング映像は、レコーディングやMV撮影時の様子を収めており、楽曲制作の裏側や北海道での撮影を楽しむメンバーの様子に加え、メンバーが楽曲について語るインタビューも聞くことができるとのこと。「Sanitizer」は、約7年ぶりとなるノンタイアップ楽曲で「僕」と「君」の関係性の中で、自分で打ち克ち隣に並べるようにというメッセージの