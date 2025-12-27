UVERworldとSEKAI NO OWARIによるツーマンライブ＜UVERworld VS シリーズUVERworld vs SEKAI NO OWARI＞が2025年12月26日、東京・日本武道館にて開催。詰めかけた両バンド1万2千人のファンを歓喜の渦に巻き込んだ。＜VS シリーズ＞とはUVERworldが主催する対バン企画のこと。これまでにもSUPER BEAVERやBiSH、Official髭男dismら、ジャンルを問わずさまざまなアーティストを招いており、その真剣勝負は毎回注目の的となっている