今永虎雅VSエリドソン・ガルシアボクシングの前日本ライト級王者・今永虎雅（たいが、大橋）が27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナでライト級ノンタイトル10回戦に臨み、WBO世界スーパーフェザー級10位エリドソン・ガルシア（ドミニカ共和国）に1-2の判定負け。プロ初黒星を喫した。戦績は26歳の今永が9勝（5KO）1敗。31歳のガルシアが23勝（14KO）1敗。今永の進撃が、サウジアラビアで止まった。