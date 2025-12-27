なでしこジャパンの若き才能が、世界中を驚愕させた開始18秒のスーパーゴールを改めて回顧。「ゾーンに入っていた」と当時の感覚を語った。【映像】谷川の「30m弾丸ゴラッソ」ABEMAの『2025年なでしこジャパンの名場面〜栄光と試練〜』では、ニールセン新監督体制の下で攻撃的なスタイルへの変貌を掲げて臨んだサッカー日本女子代表の1年間を特集。その中でピックアップされた1つが、2月のコロンビア戦（SheBelieves Cup）でMF