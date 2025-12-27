【クルマの年末大掃除】年末といえば大掃除。1年間お世話になった愛車の汚れを徹底的に洗い流して新年を迎えるのはオーナーの務め。普段はGSなどで門型洗車機で簡単に済ましている洗車も、自分の手で感謝を込めてやると愛車への愛情もマシマシになること間違いナシ！ ここではDIY洗車で気をつけたい掃除のポイントを紹介する。＊＊＊普段過ごす車内は思った以上に汚れているもの。乗り降りした際に持ち込んだ砂や花粉、飲