º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë»×¤¤½Ð¤»¤ë¡£Ëº¤ì¤¿¤¯¤Æ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥­¥ã¥ê¥¢½é¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢DFÇßÌÚÎç¡Êº£¼£¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤Î£±·î£·Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥é¥Ó¥¢¤ÇËë¤ò³«¤±¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡££³Ç¯¸å¤Î²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤ë28Ç¯³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¤â¡¢º£Âç²ñ¤ÏÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î·ë²Ì¤¬¼¡²ó¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ý¥Ã¥É