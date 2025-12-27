お笑いコンビ「NON STYLE」石田明（45）が27日、個人のYouTubeチャンネルを更新。21日に行われた漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」に言及した。石田は15年、24年に「M−1」審査員を務めているが、「何も関係せずに見るM−1最高でした。マジ面白い。ただのお笑いファンとして見れる」とし、「やっぱりいいっすわ。M−1最高です」と語った。その中で「ヨネダ2000」の話題になり、「いや〜ほんま面白かったな。腹立つわ