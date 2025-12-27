DOMOTOの堂本光一が、29日深夜に放送される『プロ野球戦力外通告』(24:00〜25:17)でナレーションを務める。堂本光一『プロ野球戦力外通告』は、戦力外通告を受けたプロ野球選手と、その家族の明日を掴み取るために懸命に戦う姿を密着したヒューマンドキュメンタリー。毎年、年末に放送され今年で22回目を迎える。 今回密着する元プロ野球選手は、北村拓己、山本大貴、宇草孔基の3人。それぞれどのような苦悩を抱え、どのような選択