市販前プロトタイプで感じた「i8」の衝撃BMW「i8」は、スポーツカーでありながら電動化を前提に設計された、極めて先進的なモデルでした。1.5リッター直列3気筒エンジンとモーターを組み合わせたプラグインハイブリッドシステムや、CFRPを用いた軽量構造など、その成り立ちは現在の電動スポーツカーにも通じるものがあります。【画像】超カッコいい！ これが「未来型“4WD”スポーツカー」です！（25枚）生産終了から数年が