◆バスケットボール・全国高校選手権ウインターカップ福岡第一76―72帝京長岡（27日、東京体育館）無心で勝利を引き寄せる放物線を描いた。試合終了まで残り1分を切った、最終第4クオーターだ。男子の福岡第一は帝京長岡に2点差まで迫られる苦しい状況だったが「迷いなく打つだけでした」と振り返るトンプソン（3年）がチームを見事に救った。勝利を大きく引き寄せる3点シュートに成功。その後もフリースローを決めて価値