¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÄë·ý¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï27Æü¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡Ë¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤é¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÖÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤é¤ÈÌó2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¹çÆ±¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢ÌîµåÍÑ¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤ò»ý¤Ã¤¿Æá¿ÜÀî¤é¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Â³¤±¤Æ¡Ö»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¦ß·ÅÄ·½Í¤Åê¼ê¡¢×¢ÃÓ¹¯»ÖÏºÅê¼ê¡¢ÃæÆü¡¦¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢