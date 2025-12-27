¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û1988Ç¯4·î¡Á1989Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø³»ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀµÅýÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø³»¿¿ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¡£2025Ç¯6·î¤ËÀ©ºî·èÄê¾ðÊó¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢X¥È¥ì¥ó¥É£±°Ì¡¢Yahoo¥È¥ì¥ó¥É£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉSNS¤ÇÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢1988Ç¯¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤éÌó40Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤Ä¤¤¤Ë2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¶ä