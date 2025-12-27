【その他の画像・動画等を元記事で観る】2025年12月14日、“Ave Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」”の東京公演が東京国際フォーラム ホールAで開催された。“Ave Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」”は12月10日に両A面Single「‘S/’ The Way / Sophie」をリリースしたばかりのAve Mujicaの2025年の総決算にして、2026年の幕開けを飾るワンマンライブ。2025年12月14日の東京国際フォーラム公演に加え、2026年1月15日に