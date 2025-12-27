【その他の画像・動画等を元記事で観る】Koi原作「ご注文はうさぎですか？」は、芳文社「まんがタイムきららMAX」にて連載中の大人気喫茶店日常4コマ作品。 TVアニメシリーズ3作やOVAなどを展開し人気を博してきた本作だが、2025年3月1日(土)のTVアニメ10周年記念スペシャルイベント「ご注文はうさぎですか？ Rabbit House Talk Party 2025」にて制作が発表されていた新作アニメについて、このたび長編劇場作品となることが決定し