【その他の画像・動画等を元記事で観る】次世代ガールズバンドプロジェクト『BanG Dream!（バンドリ！）』の出発点にして、この10年、キラキラドキドキのバンドドリームを体現してきたPoppin’Partyが、通算21作目となるNew Single「Drive Your Heart」をリリースした。2025年は、2月に3rd Album『POPIGENIC』を届け、5月26日には自身3度目となる日本武道館ワンマン“Poppin’Party 10th Anniversary LIVE「ホシノコドウ」”を開催