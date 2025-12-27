¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£ß·²Æ»Ò¡Ê£³£µ¡Ë¤¬¡¢£²£·Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯·ö²Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£Êì¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö´é¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¡¢¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤È¤«À­³Ê¤È¤«¤ÏÊì¿Æ¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦²£ß·¤ÎÊì¤Ï¡¢¸µ¹â¹»¶µ»Õ¤Ç¸½ºß¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡£¤½¤ó¤Ê²£ß·¤Ë¤Ï¤¢¤ëÇº¤ß¤¬¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡¢²£ß·²Æ»Ò¤Î°é¤ÆÊý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¹Ö±é²ñ²ó¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡£Ã¯¤¬¹Ô¤­¤¿¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¤·¤ç