【その他の画像・動画等を元記事で観る】日本テレビ系にて1月10日より順次全国放送の放送スタートTVアニメ『勇者のクズ』第1クールOPテーマに起用されているTOOBOEの新曲「GUN POWDER」が2026年1月28日にCDリリースされる。TVアニメ『勇者のクズ』は、エーテル強化手術で《魔王》となったマフィアに支配されていた東京の裏社会を舞台に、フリーランスの勇者《死神》ヤシロが自称『弟子』の女子高生・城ヶ峰とともに、あらゆる事件