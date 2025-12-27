有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER。12月のアシスタントは、デンジャラス・安田和博です。今回の放送では、12月31日（水）に放送される「第76回NHK紅白歌合戦」に6年ぶりに出場するAKB48について言及しました。（左から）有吉弘行、安田和博