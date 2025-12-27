昨今の酷暑は年々勢いを増し、「気づいたら夏か冬、どっちか...」と感じている人も多いのではないでしょうか。そんな感覚を裏付ける調査結果が、2025年12月に明らかになりました。大京が全国の20〜60代の男女2000人を対象に実施した「住まいのサステナビリティに関する調査」によると、約9割（89.7％）が日本の"二季化"を実感していることが判明。春と秋が短くなり、暑さや寒さが長く続く中で、住まいに求める条件も変わってきてい