2025年12月2日（火）から、『ロイズ』直営店10店舗にて、ホワイトチョコレートでできたかがみもち型の『ホローチョコ（かがみもち）』が数量限定で販売されています。 画像：株式会社ロイズコンフェクト 『ホローチョコ（かがみもち）』は、割って食べられる、チョコレートでできた“かがみもち”。 画像：株式会社ロイズコンフェクト 付属の台紙を組み立てると『三方』、『四方紅』、『だいだい』と