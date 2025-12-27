Image: Gizmodo US composite 今年もたくさんのスマートフォンがリリースされました。形もサイズも豊富で、薄くなり、軽くなり、耐久性も上がっています。モデルが増えるにつれ、自分にあうスマホ選びも難しくなります。自分にとって何が大事なのか、優先順位をハッキリさせておく必要があるからです。チップ性能？ 画面サイズ？ GPUのゲーム力？ カメラ？ それともAI機能？ベスト・Android