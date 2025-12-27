アイドルグループ「ＳＵＰＥＲ☆ＧｉＲＬＳ」が２７日、都内でデビュ１５周年記念ライブを開催した。この日のライブには現役メンバー８人のほか、初代リーダーの八坂沙織、５代目リーダーの渡邉幸愛、浅川梨奈など１１人のＯＧが集結した。デビュー記念日の１２月２２日に配信した「ハッピー・ターン！〜ドンデン返しは突然に〜」などを熱唱した現役メンバーの柏綾菜は１５周年イヤーを迎えたことに「今年はあっという間で、