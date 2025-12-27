アニメ『名探偵コナン』の30周年を彩るスペシャル企画のラインナップが一挙解禁された。10年ぶりとなる2時間スペシャル、鳥人間コンテストとのコラボエピソード制作が決定し、新エンディングアーティストの倉木麻衣よりコメントが到着。さらに、Jリーグとのコラボに影山優佳が出演することが決定した。【動画】新一がコナンになる前の物語を描く「工藤新一水族館事件」PVテレビアニメ『名探偵コナン』は、1996年1月8日の放送開