RIZIN¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëµ­Ç°´ë²è¤Ë¡¢ÆüËÜ¥à¥¨¥¿¥¤³¦¤Î»êÊõ¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÅÁÀâ¤Î³ÊÆ®²È¤¬ÅÐ¾ì¡£¤·¤«¤·¡¢ÌµÃÇ¤Ç¼«¿È¤Î¼«Âð¤ÈÈþ¿ÍºÊ¤òË½Ïª¤µ¤ì¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»öÂÖ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤è¤ªÁ°¤é¡£Æ¬¤ª¤«¤·¤¤¤À¤í¡×¤ÈÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤¬¡¢Èþ¿ÍºÊ¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÈþ¿Í¤À¤Ê¡×¤Ê¤É°Õ³°¤ÊÈ¿±þ¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÌµÃÇ¤Ç¼«ÂðË¬Ìä ¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÈþ¿ÍºÊ¡É¤¬ÅÐ¾ìRIZIN10¼þÇ¯¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥¯¥¤¥º´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µWBC¥à¥¨¥¿¥¤À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô