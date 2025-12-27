2026年3月12日、株式会社KADOKAWAより、『南條愛乃 カレンダー 2026.04-2027.03』が発売される。【写真】彼女感あふれる自然体な笑顔カットも披露声優・アーティストとして活躍しており、「キミとアイドルプリキュア♪」キュアズキューン／プリルン役や、「プリンセッション・オーケストラ」空野ようこ役など、数々の作品で印象的な姿を見せている南條。2026年度版カレンダーは、新生活の訪れとともにスタートする4月はじまり。の