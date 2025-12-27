イラストレーターの杉浦さやかさんによる『東京ホリデイ 花さんぽ』をご紹介します。癒しと非日常なひとときを求めて。花や緑の名所を歩く12か月の記録12月はイチョウの葉が舞うキャンパスで晩秋の澄んだ空気を満喫。2月はひと足早く春の気配を感じに梅詣でへ。イラストレーターの杉浦さやかさんによるおさんぽ本の第3弾は、東京の街を彩る花や木々がテーマ。季節ごとに見頃を迎える植物をめぐって散策した一年が、優しいタッチの