¸ÀÍÕ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤ÆÆþ¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ò¸«È´¤¯¡Ö¤Ò¤é¤¬¤Ê¥¯¥¤¥º¡¦½éµéÊÔ¡×¡ªº£²ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÆñ°×ÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸ÀÍÕ¤Î¶Á¤­¤òÍê¤ê¤Ë¡¢¥Ñ¥º¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤ë´¶³Ð¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªÌäÂê¡§¢¢¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ï¡©¼¡¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤ÆÆþ¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¢¢¢¢¤°¤ó¤²¤ó¢¢¢¢¤¶¤¤¢¢¢¢¤È¤¦¢¢¢¢Åú¤¨¤ò¸«¤ë¢­¢­¢­¢­¢­Àµ²ò¡§¤Ð¤ÄÀµ²ò¤Ï¡Ö¤Ð¤Ä¡×¤Ç¤·¤¿¡£¢§²òÀâ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤Ð¤Ä¡×¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è