第14期全国人民代表大会（全人代）常務委員会第19回会議では12月27日午前、第14期全人代第4回会議の開催日程について採決が行われ、第14期全人代第４回会議は2026年3月5日から北京市内で開催されることに決まりました。また、先ごろ行われた中国人民政治協商会議（政協会議）第14期全国委員会第45回主席会議では、政協第14期全国委員会第4回会議の決定（草案）が採択され、同会議を2026年3月4日から北京市内で開催することが提案さ