◆バスケットボール・全国高校選手権ウインターカップ福岡大大濠81―67土浦日大（27日、東京体育館）東京体育館に1面だけ設けられる栄えあるメインコートで、男子の福岡大大濠が同校としては初の連覇へ向けて力強く前進した。土浦日大を相手に81―67で勝利を収めて、3年連続の4強入り。4人が2桁得点を記録するなど層の厚さも示した完勝だ。第1クオーター（Q）は相手の受け持つエリアを決めて守るゾーンディフェンスに苦し