内視鏡手術を受けた患者が死亡するなどの医療事故や、投薬ミスが小児外科で相次いでいるとして、名古屋大学医学部付属病院（名古屋市昭和区）は２７日、同科での手術を今月９日から原則停止していると発表した。患者の安全確保や管理体制に懸念があるといい、再開時期は未定。他の病院で対応困難な患者がいる場合などは例外的に手術するという。発表によると、２０２３年に内視鏡手術で誤って健康な腎臓を摘出する事案があり、