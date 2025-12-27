SUPER EIGHTの村上信五（43）が27日、日本テレビ系「サタデーLIVEニュースジグザグ」（土曜午前11時55分）に生出演。農業従事者と視点でクマ対策についての私見を述べた。クマ対策に来年の国家予算で62億円がつけられたということに関し、村上は「生産性の低下にもつながりますし、ひいては消費活動にメチャメチャ影響出ますもんね。近しいところではお正月の帰省にもね」と言及した。足立夏保アナからの「村上さんもよく地方ロケ