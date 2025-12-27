川崎フロンターレは27日、湘南ベルマーレに期限付き移籍していたMFゼ・ヒカルド(26)がレンタル期間満了に伴い、来季はクルーベ・ド・レモ(ブラジル)に完全移籍すると発表した。ブラジル出身の同選手は、昨年1月に母国のトンベンセから川崎Fに完全移籍で加入。今季は湘南に期限付き移籍し、J1リーグ戦7試合、ルヴァンカップ2試合、天皇杯1試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MFゼ・ヒカルド(ZE RICARD