アビスパ福岡は27日、ギラヴァンツ北九州からDF山脇樺織(25)が完全移籍で加入すると発表した。山脇は2023年に同志社大から北九州へ加入。今季J3リーグ戦ではチーム最多タイの36試合に出場し、3ゴールを記録した。キャリア初のJ1挑戦となる。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF山脇樺織(やまわき・かおる)■生年月日2000年12月17日(25歳)■出身地東京都■身長/体重179cm/71kg■経歴田園調布SC-東急SレイエスFC-関東