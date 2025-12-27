´Ø±ÛÆ»¤Ç26ÆüÌë¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Â¿½Å¾×ÆÍ»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅòÂô£É£Ã¤«¤é·²ÇÏ¸©¤Î·îÌëÌî£É£Ã¤Î´Ö¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ò½ü¤Î¤á¤É¤Ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ 27ÆüÄ«¡¢¾®ÀéÃ«»Ô¤Ç¤Ï»ÔÌ±¤¬Àã¤«¤­¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£»ÔÌ± ¡Ö¡Ê¤­¤Î¤¦¤«¤éÀÑ¤â¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ë£±£°£ã£í¤«¤é£±£µ£ã£í¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¼Ö¤¬½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Èº¤¤ë¤Î¤Ç½ÐÆþ¸ý¤Î³ÎÊÝ¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡× ¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28ÆüÄ«6»þ¤Þ¤Ç¤Î¹ßÀãÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Â¿¤¤½ê¤Ç¤ÏÃæ±Û¤È²¼±Û