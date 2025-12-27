ÍèÇ¯1·î8Æü¡¢Zepp Shinjuku¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò·Þ¤¨¤ë5¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö.BPM¡Ê¥É¥Ã¥È¥Ó¡¼¥Ô¡¼¥¨¥à¡Ë¡×¤ÎÆüÆîÀéÊæ¤¬¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤Ç¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£½é¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖThe .BPM WONDER¡×¤ò·È¤¨¡¢ÀáÌÜ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¸þ¤«¤¦¶»Ãæ¤ò¸ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤­¤é¤Ó¤ä¤«¤ÊÀ®¸ùÃÌ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡È¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡É¸½¼Â¤ÎÆ÷¤¤¤¬Ç»¤¤¡£¡ÖºÇ¸å¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ²ò¶Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£Ê¿Á³¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·µ¬¤Î¿Í¤âÂ­¤ò±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÍÑ°Õ¤µ