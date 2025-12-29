次世代スマホカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond』が、アニメ『葬送のフリーレン』とのコラボを2025年12月29日から開始する。このコラボでは、アウラのリーダースキンやカードパックチケット合計30枚がログインするだけでもらえるキャンペーンも実施される。コラボ期間中、初めてログインした日から8日間、毎日ログインすることで「アウラ」のリーダースキンやカードパックチケットを獲得できる。1日目にはアウラのリーダー