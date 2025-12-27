女子プロレス「マリーゴールド」のユナイテッド・ナショナル（ＵＮ）王座を保持するビクトリア弓月（２０）が、Ｖ３戦（来年１月３日、大田区総合体育館）で迎え撃つ越野ＳＹＯＫＯ．を挑発した。王座戦を控えた２７日の東京・後楽園ホール大会では１Ｄａｙタッグトーナメントが開催され、弓月は田中きずなとのタッグで出場。１回戦では林下詩美、越野組と対戦した。前哨戦ともなったこの試合で、弓月は越野と一進一退の攻防